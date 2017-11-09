Новосибирец вооружился 20 бутылками с коктейлем Молотова и призывал народ к бунту

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В данный момент он находится под стражей.

Во время обыска у него дома обнаружили 20 бутылок с зажигательной смесью, гладкоствольное огнестрельное оружие, патроны, ножи и рации.

Справка

Запрещенное движение "Артподготовка" организовал бывший кандидат в депутаты Госдумы от партии ПАРНАС Вячеслав Мальцев. С 2011 года он вел в YouTube канал с аналогичным названием.

Мальцев в своих выступлениях с 2013 года рассказывал о революции в России, назначив дату её начала на 5 ноября 2017 года (его сторонники называли революцию "5.11.17"). В этот день он призывал своих сторонников выступить на центральных площадях городов, протестовать против действующей власти и захватывать власть в народные руки. За свои призывы к свержению власти СК РФ завело на Мальцева уголовное дело, организацию "Артподгтовка" признали экстремистской.

Движение готовило протестные акции на 5 ноября 2017 года. Но 4 ноября канал в сети был заблокирован. В ВК аккаунты сторонников Мальцева стали блокировать еще с 3 ноября.

Также 3 ноября в Москве ФСБ совместно с Центром "Э" задержала участников "Артподготовки", было изъято холодное оружие и бутылки с зажигательной смесью. Задержанные, по данным правоохранителей, собирались совершать поджоги административных зданий и нападать на полицию 4 и 5 ноября. Были возбуждены уголовные дела по статье о терроризме.

Находящийся в эмиграции Мальцев назвал эти действия "чекистов" и полиции провокацией.