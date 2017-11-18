Двух бийских лжетеррористов будут судить за "минирование" колледжа

Прокуратура Бийска утвердила обвинительный акт по уголовному делу за заведомо ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в одном из учебных заведений города.
Установлено, что 26 апреля два местных жителя распивали спиртное на бульваре. Один из них позвонил своей девушке, которая обучается в одном из колледжей, и попросил ее приехать. Девушка отказалась — шли занятия.
Тогда юноши решили сообщить о готовящемся взрыве в колледже. Второй обвиняемый позвонил со своего сотового телефона в единую дежурную диспетчерскую службу Бийска и сообщил, что колледже заложено взрывное устройство.
На месте работали экстренные службы города, учащихся колледжа эвакуировали. При обследовании здания учебного заведения, взрывное устройство не обнаружено.
Из-за преступных действий злоумышленников учебный процесс в тот день был сорван. Органы власти и охраны правопорядка отвлекали силы и средства на проверку ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве.
Уголовное дело по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) направлено в Бийский городской суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.
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