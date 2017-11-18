Двух бийских лжетеррористов будут судить за "минирование" колледжа

Установлено, что 26 апреля два местных жителя распивали спиртное на бульваре. Один из них позвонил своей девушке, которая обучается в одном из колледжей, и попросил ее приехать. Девушка отказалась — шли занятия.

Тогда юноши решили сообщить о готовящемся взрыве в колледже. Второй обвиняемый позвонил со своего сотового телефона в единую дежурную диспетчерскую службу Бийска и сообщил, что колледже заложено взрывное устройство.

На месте работали экстренные службы города, учащихся колледжа эвакуировали. При обследовании здания учебного заведения, взрывное устройство не обнаружено.

Из-за преступных действий злоумышленников учебный процесс в тот день был сорван. Органы власти и охраны правопорядка отвлекали силы и средства на проверку ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Уголовное дело по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) направлено в Бийский городской суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.

17 ноября по пути следования кортежа Путина в Санкт-Петербурге поступило около 60 ложных звонков о бомбах.