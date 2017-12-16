Барнаулец хотел убить рабочего кувалдой и обматерил полицейского, который ему помешал

Жителя Барнаула будут судить за избиение рабочего, угрозы и оскорбления в адрес полицейского, сообщает краевая прокуратура.
В сентябре мужчина в компании друзей проходил мимо стройки. Приятели зашли за ограждение, а когда их попросили уйти, то мужчина повел себя агрессивно. После этого один из рабочих вылез из экскаватора и еще раз попросил компанию покинуть стройку.
Приятели оттащили рабочего в сторону, и подозреваемый начал жестоко избивать мужчину руками и ногами. Потерпевшему сломали фалангу пальца.
Когда за рабочего заступились коллеги, то подозреваемый схватил кувалду и начал замахиваться. Он угрожал убийством. Прибывшие полицейские попытались успокоить мужчину, но подозреваемый вел себя агрессивно и оскорбил сотрудника.
Меру наказания мужчине определит суд.
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