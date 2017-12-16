Барнаулец хотел убить рабочего кувалдой и обматерил полицейского, который ему помешал

В сентябре мужчина в компании друзей проходил мимо стройки. Приятели зашли за ограждение, а когда их попросили уйти, то мужчина повел себя агрессивно. После этого один из рабочих вылез из экскаватора и еще раз попросил компанию покинуть стройку.

Приятели оттащили рабочего в сторону, и подозреваемый начал жестоко избивать мужчину руками и ногами. Потерпевшему сломали фалангу пальца.

Когда за рабочего заступились коллеги, то подозреваемый схватил кувалду и начал замахиваться. Он угрожал убийством. Прибывшие полицейские попытались успокоить мужчину, но подозреваемый вел себя агрессивно и оскорбил сотрудника.

Меру наказания мужчине определит суд.