Алтайскому сельчанину дали 2,5 года строгого режима за угрозы участковому

Как следует из сообщения ведомства, история началась с того, что полицейским позвонила мать преступника. Она сообщила, что пьяный сын устроил дома скандал и ведет себя агрессивно. Когда в квартиру зашел участковый, мужчина оскорбил его грубыми матерными выражениями. Более того, он показал правоохранителю нож и пригрозил убийством.

На суде выяснилось, что буйного жителя Бурлинского района уже был судим за аналогичные действия. Из тюрьмы он освободился в январе 2017 года.

Адвокат счел, что суд наказал сельчанина слишком строго и подал апелляцию в Алтайский краевой суд, но тот оставил приговор без изменения.