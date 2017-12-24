Алтайскому сельчанину дали 2,5 года строгого режима за угрозы участковому

Безработного жителя Бурлинского района приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима за то, что он угрожал расправой участковому, находящемуся при исполнении своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служа краевой прокуратуры.
Как следует из сообщения ведомства, история началась с того, что полицейским позвонила мать преступника. Она сообщила, что пьяный сын устроил дома скандал и ведет себя агрессивно. Когда в квартиру зашел участковый, мужчина оскорбил его грубыми матерными выражениями. Более того, он показал правоохранителю нож и пригрозил убийством.
На суде выяснилось, что буйного жителя Бурлинского района уже был судим за аналогичные действия. Из тюрьмы он освободился в январе 2017 года.
Адвокат счел, что суд наказал сельчанина слишком строго и подал апелляцию в Алтайский краевой суд, но тот оставил приговор без изменения.
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