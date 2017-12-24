На Алтае таксист избил палкой недовольного клиента

Житель Горно-Алтайска сделал замечание водителю такси и пнул его машину, а тот ударил клиента палкой по голове. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По информации ведомства, 39-летний житель республиканской столицы вызвал такси, чтобы с женой уехать из гостей домой. Кода машина подъехала и пара села в нее, муж увидел на пассажирском сидении человека. Также он заметил, что счетчик уже был включен. Клиент возмутился, вышел из машины и пнул ногой по кузову. Завязался конфликт. 22-летний водитель такси достал из салона деревянную палку и ударил мужчину по голове.
Клиент получил ушибы головы. Врачи скорой оказали ему помощь и вызвали полицию. Таксиста задержали и доставили в отдел полиции. Отрицать вину он не стал. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Двумя днями ранее МВД по Республике Алтай сообщило о похожем инциденте: пьяная девушка просто так пнула такси и повредила автомобиль
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