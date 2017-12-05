На Алтае таксист погиб в ДТП после удара ножом от пассажирки

58-летнюю жительницу Рубцовска будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью таксиста, повлекшее его гибель. Женщина ударила мужчину ножом прямо во время движения, из-за чего он потерял управление и столкнулся с другим автомобилем.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, 21 января 2017 года между обвиняемой и водителем такси произошел конфликт во время движения в Поспелихинском районе по автодороге К-20. Пассажирка не желала расплачиваться за проезд. В ходе ссоры женщина, находясь на заднем сидении, нашла в салоне кухонный нож и ударила водителя в область грудной клетки. От полученной травмы мужчина потерял управление, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. 40-летний мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.
Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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