23-летней бийчанке грозит колония за убийство подруги из ревности

Подруги тепло общались более шести лет, но поссорились из-за ревности. Подозреваемая не смогла простить девушке ее общение с одной из знакомых. У той наступили тяжелые времена, и она попросилась пожить у девушки. Потерпевшая приютила приятельницу, что не понравилось подозреваемой.

Спустя время подруги стали ненавидеть друг друга. Во время ссоры подозреваемая схватила кухонный нож и ударила девушку. Потерпевшую отвезли в больницу. Она скончалась от полученных травм.

Подозреваемую поместили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.