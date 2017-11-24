23-летней бийчанке грозит колония за убийство подруги из ревности

В Бийске расследуют гибель молодой девушки от ножевого ранения. Подозреваемой оказалась 23-летняя подруга потерпевшей, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на "Бийское телевидение".
Подруги тепло общались более шести лет, но поссорились из-за ревности. Подозреваемая не смогла простить девушке ее общение с одной из знакомых. У той наступили тяжелые времена, и она попросилась пожить у девушки. Потерпевшая приютила приятельницу, что не понравилось подозреваемой.
Спустя время подруги стали ненавидеть друг друга. Во время ссоры подозреваемая схватила кухонный нож и ударила девушку. Потерпевшую отвезли в больницу. Она скончалась от полученных травм.
Подозреваемую поместили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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