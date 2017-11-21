На Алтае мужчина изрешетил ножом своего приятеля

В ходе проверки следователи выяснили, что 15 ноября 2017 года между потерпевшим и его приятелем произошла ссора. Мужчины подрались, и во время потасовки один из них нанес другому несколько ножевых ранений. От полученных травм головы и тела потерпевший скончался на месте преступления.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.