На Алтае мужчина изрешетил ножом своего приятеля

16 ноября 2017 года, около полуночи, в одном из домов села Тондошка Турочакского района нашли тело 38-летнего местного жителя. Смерть мужчины была насильственной, сообщает СУ СКР по РА.
В ходе проверки следователи выяснили, что 15 ноября 2017 года между потерпевшим и его приятелем произошла ссора. Мужчины подрались, и во время потасовки один из них нанес другому несколько ножевых ранений. От полученных травм головы и тела потерпевший скончался на месте преступления.
По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
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