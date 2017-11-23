В Алтайском крае пьяный насильник избил сотрудника Росгвардии

Сегодня, 14:16.
Происшествия

В Шипуновском районе ранее судимый мужчина оскорбил и избил сотрудника Росгвардии, сообщает прокуратура Алтайского края.

Росгвардия.
Росгвардия. Фото: rosgvard.ru.

По данным следствия, в мае участковый и сотрудник Росгвардии прибыли на вызов о нарушении общественного порядка. Мужчина, ранее судимый за убийство, изнасилование и грабежи, вышел из дома. Ночью ему было запрещено покидать жилье.

Пьяный мужчина отказался пройти освидетельствование и избил сотрудника Росгвардии. Кроме того, он оскорбил представителя власти.

Мужчина не признал свою вину и пытался обжаловать вынесенный приговор. Однако суд оставил его без изменений. Мужчину приговорили к 1 году и 7 месяцам лишения свободы.

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