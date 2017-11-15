Барнаульцы угнали автомобиль такси, чтобы напасть на продавцов фруктов

В Барнауле мужчины угнали автомобиль такси, чтобы напасть на пару предпринимателей, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.
По данным следствия, летом прошлого года недавно освободившийся мужчина решил ограбить продавцов фруктов. К преступлению он привлек своих знакомых.
Преступники хотели угнать автомобиль такси, а затем надеть комбинезоны и напасть на продавцов, когда те будут выходить из дома. Для преступления мужчины приготовили кирпич, нож и спрятали в носки куски хозяйственного мыла.
Однако план преступников провалился. Они избили таксиста, угнали автомобиль и стали ждать жертв возле дома. Мужчины думали, что продавцы выйдут с деньгами в 6:30. Но предприниматели проспали и остались дома. Преступники решили совершить нападении в другой день, но не успели — их задержали полицейские.
Мужчин приговорили к лишению свободы от 6,5 до 7,5 лет.
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