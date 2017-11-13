В Новосибирске несовершеннолетние до смерти избили женщину

Вечером 9 ноября два подростка гуляли по Первомайскому району Новосибирска. Мимо них проходила 42-летняя женщина, которую несовершеннолетние сбили с ног женщину и обыскали. Однако из имущества обнаружили только мобильный телефон, который, по их мнению ценности не представлял, и брать его не стали, говорится в сообщении СКР по Новосибирской области.
После этого, несовершеннолетние (по 16 и 17 лет) стали совместно наносить множественные удары руками и ногами потерпевшей, причинив телесные повреждения, от которых она скончался на месте происшествия. Несовершеннолетние скрылись.
Сотрудники уголовного розыска разыскали злоумышленников.
Фигуранты дела задержаны, судом 13 ноября рассматривалось ходатайство следователя о применении в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что несовершеннолетние лица причастны к совершению не менее шести грабежей на территории Первомайского района Новосибирска, совершенных в отношении женщин.
В рамках расследования уголовного дела в обязательном порядке будут выяснены причины совершения преступлений, изучены условия жизни несовершеннолетних, их социальная адаптация, воспитание и образование. Расследование продолжается.
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