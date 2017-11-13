В Новосибирске несовершеннолетние до смерти избили женщину

После этого, несовершеннолетние (по 16 и 17 лет) стали совместно наносить множественные удары руками и ногами потерпевшей, причинив телесные повреждения, от которых она скончался на месте происшествия. Несовершеннолетние скрылись.

Сотрудники уголовного розыска разыскали злоумышленников.

Фигуранты дела задержаны, судом 13 ноября рассматривалось ходатайство следователя о применении в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что несовершеннолетние лица причастны к совершению не менее шести грабежей на территории Первомайского района Новосибирска, совершенных в отношении женщин.

В рамках расследования уголовного дела в обязательном порядке будут выяснены причины совершения преступлений, изучены условия жизни несовершеннолетних, их социальная адаптация, воспитание и образование. Расследование продолжается.