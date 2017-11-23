В Алтайском крае мужчина забил знакомого палкой и спрятал труп в поле

По данным следствия, ночью 29 октября обвиняемый пришел домой и застал там своего знакомого. Хозяину не понравилось присутствие гостя и он несколько раз ударил его палкой по голове. От полученных травм 36-летний мужчина скончался.

На следующий день обвиняемый отнес труп в гараж, а потом увез его в поле, закидав ветками.

Родственники сообщили о пропаже мужчины полицейским. Они вышли на след подозреваемого. Мужчина признал свою вину и рассказал, где спрятал труп.

Обвиняемого заключили под стражу.