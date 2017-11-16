В Бийске осудят мужчину, который вломился в дом к семье и ударил мальчика гвоздодером

В Алтайском крае мужчина вместе с сообщниками напал на семью. Злоумышленник ударил мальчика гвоздодером и угрожали убить его, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.
По данным следствия, в декабре 2013 года мужчина вместе с приятелями выбрал жертву. Ей оказалась жительница Бийска. Выяснив, где живет женщина, злоумышленники спрятались в бане на ее участке. Они взяли с собой гвоздодеры и надели маски.
Когда из дома вышел 14-летний мальчик, мужчины несколько раз ударили его гвоздодером в спину. Потом они зашли в дом и, угрожая убийством, попросили отдать им деньги и ценности. Женщина отдала злоумышленникам золотые украшения. Кроме того, мужчины украли деньги, бытовую технику, одежду и продукты.
Обвиняемый был судим за убийство. Сейчас он отбывает наказание за разбойное нападение в Новосибирской области. Уголовное дело против мужчины направили в суд.
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