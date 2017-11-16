В Бийске 7 пьяных пассажиров пытались "спасти" водителя от полицейских

По данным следствия, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, нетрезвый водитель бросился бежать. В легковушке сидели 7 пьяных пассажиров. Они помешали полицейским поймать нарушителя.

Позже, когда полицейские задержали бийчанина у него дома, он рассказал, что не был за рулем. Слова мужчины подтвердили девушка и сестра. Никто из них не смог сказать, кто последний раз управлял машиной.

Полицейские выяснили, что свидетели дали ложную информацию. Им грозит штраф или арест до трех месяцев. Против 30-летнего водителя возбудили уголовное дело.