В Бийске 7 пьяных пассажиров пытались "спасти" водителя от полицейских

В Бийске полицейские остановили иномарку. В салоне было 8 пьяных человек. Нетрезвый водитель выскочил из салона и убежал, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным следствия, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, нетрезвый водитель бросился бежать. В легковушке сидели 7 пьяных пассажиров. Они помешали полицейским поймать нарушителя.
Позже, когда полицейские задержали бийчанина у него дома, он рассказал, что не был за рулем. Слова мужчины подтвердили девушка и сестра. Никто из них не смог сказать, кто последний раз управлял машиной.
Полицейские выяснили, что свидетели дали ложную информацию. Им грозит штраф или арест до трех месяцев. Против 30-летнего водителя возбудили уголовное дело.
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