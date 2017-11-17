На Алтае начальник ударил и хотел убить подчиненную арматурой

Жительница Горно-Алтайска рассказала, что ее хотел убить начальник, сообщает ГУ МВД по республике Алтай.
По предварительной информации, подозреваемый пришел в гости к своей знакомой. Женщина работала у него по найму. Мужчина попросил приятельницу вернуть деньги, которые она взяла в долг. В ходе ссоры он схватил обрезок арматуры, ударил и хотел убить знакомую. Женщина позвонила в полицию.
Полицейские проводят проверку.
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