На Алтае начальник ударил и хотел убить подчиненную арматурой

Сегодня, 10:20.
Происшествия

Жительница Горно-Алтайска рассказала, что ее хотел убить начальник, сообщает ГУ МВД по республике Алтай.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

По предварительной информации, подозреваемый пришел в гости к своей знакомой. Женщина работала у него по найму. Мужчина попросил приятельницу вернуть деньги, которые она взяла в долг. В ходе ссоры он схватил обрезок арматуры, ударил и хотел убить знакомую. Женщина позвонила в полицию.

Полицейские проводят проверку.

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