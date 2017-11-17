На Алтае начальник ударил и хотел убить подчиненную арматурой

По предварительной информации, подозреваемый пришел в гости к своей знакомой. Женщина работала у него по найму. Мужчина попросил приятельницу вернуть деньги, которые она взяла в долг. В ходе ссоры он схватил обрезок арматуры, ударил и хотел убить знакомую. Женщина позвонила в полицию.

Полицейские проводят проверку.