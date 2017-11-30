"Я убил демона". Алтайского психопата, зарезавшего женщину из Новосибирска, отправили лечиться

23-летнего жителя Горного Алтая, который зверски зарезал в Элекмонаре психотерапевта из Новосибирска, отправили по решению суда на бессрочное принудительное лечение, пишет НГС.
Вячеслав Красилов,
прокурор Чемальского района Республики Алтай:
— Он больной человек и будет находиться в специализированном учреждении психиатрическом, где будут ему оказывать помощь.
По словам прокурора на лечении убийца будет находиться "пока не поправится". Также Вячеслав Красилов сказал, что парень не осознает свою вину из-за психического состояния.
Это убийство произошло днем 8 июня. Молодой человек нанес не менее восьми ударов ножом женщине.
Потерпевшая приехала отдохнуть в Горный Алтай и жила у бабушки осужденного. Незадолго до убийства женщины обедали вместе со внуком хозяйки. Никаких конфликтов между ними не было. Гостья вернулась к себе, а за ней проследовал молодой человек, который через несколько минут выбежал из помещения. Мужчина был в крови, держал в руках нож и и говорил: "Я убил демона".
Известно, что погибшая работала в структурах РЖД. Хозяйка усадьбы попросила женщину поговорить с ее внуком, у которого наблюдались проблемы с психикой. По мнению родственников, парень был слишком увлечен компьютерными играми. Эта беседа и могла спровоцировать вспышку агрессии у молодого человека.
Позже, по словам чемальского прокурора, осужденный просил, чтобы его расстреляли, и даже писал ходатайство о расстреле на имя президента. Следователь ходатайствовал назначил психиатрическую экспертизу, которая признала убийцу невменяемым.
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