"Я убил демона". Алтайского психопата, зарезавшего женщину из Новосибирска, отправили лечиться

Вячеслав Красилов,

прокурор Чемальского района Республики Алтай:

— Он больной человек и будет находиться в специализированном учреждении психиатрическом, где будут ему оказывать помощь.

По словам прокурора на лечении убийца будет находиться "пока не поправится". Также Вячеслав Красилов сказал, что парень не осознает свою вину из-за психического состояния.

Это убийство произошло днем 8 июня. Молодой человек нанес не менее восьми ударов ножом женщине.

Потерпевшая приехала отдохнуть в Горный Алтай и жила у бабушки осужденного. Незадолго до убийства женщины обедали вместе со внуком хозяйки. Никаких конфликтов между ними не было. Гостья вернулась к себе, а за ней проследовал молодой человек, который через несколько минут выбежал из помещения. Мужчина был в крови, держал в руках нож и и говорил: "Я убил демона".

Известно, что погибшая работала в структурах РЖД. Хозяйка усадьбы попросила женщину поговорить с ее внуком, у которого наблюдались проблемы с психикой. По мнению родственников, парень был слишком увлечен компьютерными играми. Эта беседа и могла спровоцировать вспышку агрессии у молодого человека.

Позже, по словам чемальского прокурора, осужденный просил, чтобы его расстреляли, и даже писал ходатайство о расстреле на имя президента. Следователь ходатайствовал назначил психиатрическую экспертизу, которая признала убийцу невменяемым.