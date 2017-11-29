В Алтайском крае мужчина убил бывшего начальника гвоздодером

По данным следствия, обвиняемому были нужны деньги. Поздней ночью он взломал дверь отмычкой и проник в дом к своему бывшему начальнику. Мужчина знал, что у 77-летнего предпринимателя есть деньги. Преступник прошел в спальню и минимум пять раз ударил спящего гвоздодером.

Когда злоумышленник понял, что убил пенсионера, то украл ценности и деньги. Общая сумма составила больше 85 тыс. рублей.

Следователи заподозрили в убийстве 41-летнего знакомого потерпевшего. Ранее мужчина работал у пенсионера.

Присяжные признали мужчину виновным и заявили, что он не заслуживает снисхождения.