В Алтайском крае мужчина убил бывшего начальника гвоздодером

В Алтайском крае присяжные признали мужчину виновным в убийстве 77-летнего предпринимателя из села Ключи Ключевского района, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным следствия, обвиняемому были нужны деньги. Поздней ночью он взломал дверь отмычкой и проник в дом к своему бывшему начальнику. Мужчина знал, что у 77-летнего предпринимателя есть деньги. Преступник прошел в спальню и минимум пять раз ударил спящего гвоздодером.
Когда злоумышленник понял, что убил пенсионера, то украл ценности и деньги. Общая сумма составила больше 85 тыс. рублей.
Следователи заподозрили в убийстве 41-летнего знакомого потерпевшего. Ранее мужчина работал у пенсионера.
Присяжные признали мужчину виновным и заявили, что он не заслуживает снисхождения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.