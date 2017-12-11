На Алтае женщина ударила ножом брата, который душил ее мужа

В Республике Алтай женщина, спасая жизнь своему мужу, ударила ножом брата. Потерпевший хотел задушить супруга своей сестры, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, в селе Сейка в гости к к сестре и ее мужу пришел брат. Они стали выпивать. Во время застолья мужчины поссорились. После этого гость начал душить мужа своей сестры.
Женщина схватила нож и ударила брата в грудь. После этого она вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего с колото-резанными ранениями.
Полицейские проводят проверку. С места происшествия изъяли нож и другие вещественные доказательства.
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