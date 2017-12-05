Две жительницы Алтайского края чуть не погибли в семейных конфликтах

В Бийске полицейские возбудили уголовные дела по фактам причинения тяжкого вреда здоровью двум женщинам. Фигурантами дел стали родственники, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В первом случае ревнивый бийчанин поссорился с сожительницей и ударил ее кухонным топориком по голове. Женщину увезли в больницу с тяжелой травмой. Подозреваемого заключили под стражу. Он был ранее судим.
В этот же день в другой семье поссорились мать и дочь. Женщины были пьяны. В ходе конфликта мать схватила кухонный нож и ударил им в грудь дочери. Пострадавшей помогли врачи. Обе женщины были судимы ранее.
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