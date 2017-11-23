На Алтае женщина ударила ножом своего племянника

В Усть-Канском районе Республики Алтай женщина поссорилась с 23-летним племянником и ударила его ножом, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительный информации, мужчина пришел в гости к родственникам. Во время застолья они поссорились. Женщина ударила племянника ножом в плечо.
Медики оказали пострадавшему помощь на месте. Ему не потребовалась госпитализация.
Подозреваемая признала свою вину. Она пыталась оправдать свои действия опьянением и неприязнью к племяннику. Полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.