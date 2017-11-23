На Алтае женщина ударила ножом своего племянника

По предварительный информации, мужчина пришел в гости к родственникам. Во время застолья они поссорились. Женщина ударила племянника ножом в плечо.

Медики оказали пострадавшему помощь на месте. Ему не потребовалась госпитализация.

Подозреваемая признала свою вину. Она пыталась оправдать свои действия опьянением и неприязнью к племяннику. Полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови.