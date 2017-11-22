В Алтайском крае мужчина хотел ограбить 85-летнюю старушку и ударил ее кочергой

В Алтайском крае селянина подозревают в разбойном нападении на старушку. Злоумышленник проник в ее дом и ударил бабушку кочергой, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным следствия, мужчина ночью проник в дом пенсионерки в селе Солтон. Он разбил окно на веранде. Злоумышленник угрожал 85-летней старушке ножом и требовал деньги. Когда женщина сказала, что у нее нет сбережений, подозреваемый ударил ее по голове кочергой.
Пока старушка была без сознания, мужчина искал в доме ценности. Ничего не обнаружив, злоумышленник сбежал.
Старушку утром обнаружила родственница. Она и вызвала помощь. Пенсионерка опознала нападавшего по фототеке. Им оказался 53-летний житель Бийского района. Мужчину арестовали. Ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.
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