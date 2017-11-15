В Барнауле грабитель разорвал женщине ухо из-за золотых сережек

По данным следствия, барнаулец ночью увидел женщину, в ушах которой были золотые серьги. Мужчина подошел к жертве сзади, а затем ударил по голове и вырвал серьги. Потерпевшая потеряла сознание. Когда она очнулась, то увидела, что преступник разорвал ей ухо.

Грабитель сдал серьги в ломбард и получил за них 11 тыс. рублей.

Барнаульца осудили за разбойное нападение и приговорили к лишению свободы на четыре года.