Жительница Барнаула за отказ прикурить сломала челюсть мужчине ногой и обокрала его

По данным следствия, ночью женщина выпивала с друзьями. В 7 утра приятели всей компанией пошли в магазин.

По пути они встретили мужчину, у которого обвиняемая попросила закурить. Когда незнакомец отказал, женщина ударила его ногой в лицо и сломала челюсть. Затем она украла у мужчины деньги, телефон и пакет с покупками.

Женщину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.