Жительница Барнаула за отказ прикурить сломала челюсть мужчине ногой и обокрала его

52-летнюю жительницу Барнаула за разбойное нападение на мужчину приговорили почти к 4 годам лишения свободы, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.
По данным следствия, ночью женщина выпивала с друзьями. В 7 утра приятели всей компанией пошли в магазин.
По пути они встретили мужчину, у которого обвиняемая попросила закурить. Когда незнакомец отказал, женщина ударила его ногой в лицо и сломала челюсть. Затем она украла у мужчины деньги, телефон и пакет с покупками.
Женщину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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