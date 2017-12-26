На Алтае сожитель пытался задушить женщину проводом от зарядки телефона

В Шебалинском районе мужчина хотел задушить 39-летнюю сожительницу, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, в селе Шебалино сожители поссорились. После словесной ругани мужчина начал душить сожительницу проводом от зарядки телефона, угрожая убить женщину. Когда подозреваемый успокоился и лег спать, потерпевшая позвонила в полицию.
Участковый задержал подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Ранее он совершал преступления. Мужчина признался в содеянном.
Полицейские проводят проверку. Мужчине грозят обязательные или принудительные работы. Среди других вариантов наказаний — арест до 6 месяцев или лишение свободы до двух лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.