На Алтае сожитель пытался задушить женщину проводом от зарядки телефона

По предварительной информации, в селе Шебалино сожители поссорились. После словесной ругани мужчина начал душить сожительницу проводом от зарядки телефона, угрожая убить женщину. Когда подозреваемый успокоился и лег спать, потерпевшая позвонила в полицию.

Участковый задержал подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Ранее он совершал преступления. Мужчина признался в содеянном.

Полицейские проводят проверку. Мужчине грозят обязательные или принудительные работы. Среди других вариантов наказаний — арест до 6 месяцев или лишение свободы до двух лет.