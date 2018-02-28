"Безумие какое-то": барнаульцу грозит срок за драку, участие в которой он отрицает

Драка произошла ночью 8 октября 2016 года в пивбаре "Сибирский трактир". Барнаульца Юрия Подольского избили двое мужчин. Пострадавший получил серьезную черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Жена пострадавшего со слов очевидцев рассказывала, что Юрий всего лишь подошел что-то спросить, как на него накинулись двое мужчин и начали избивать.

Олег Сусорев:

— Я в тот вечер работал в клубе CocoBongo, а "Сибирский трактир" находится в соседнем доме. Во время драки я был на своем рабочем месте, меня видела толпа народу. Когда начался конфликт, к нам прибежала официантка из "Сибирского трактира" и попросила помочь разнять дерущихся. Я пришел на место, но драки уже не было, потерпевший сидел на полу, а те, кто его побил, сбежали.

Одного подозреваемого правоохранителям удалось найти оперативно, второго искали восемь месяцев. В итоге обвинение предъявили охраннику соседнего клуба Олегу Сусореву, который изначально проходил по делу как свидетель.

Олег Сусорев:

— Потерпевший никак не мог определиться, кто же был вторым нападавшим. В итоге указал на меня. После этого ко мне в дом рано утром ворвался ОМОН, меня скрутили и повезли к следователю Хухлындиной в отдел полиции по Индустриальному району. Когда подъехал мой защитник, она очень удивилась этому и заявила: "Вы же у нас свидетель, зачем вам адвокат?" Нормальный такой свидетель, которого силовики на допрос везут. При том, что я до этого не скрывался, ходил и давал показания.

Через несколько месяцев после начала следствия Олегу Сусореву удалось отыскать настоящего виновника — Александра Ж. Оказалось, после драки он уезжал из Барнаула и ничего не знал о начавшемся следствии. Факт нанесения побоев Подольскому мужчина не отрицал, но при этом подчеркивал: зачинщиком драки был именно потерпевший.

Александр Ж. написал явку с повинной в полиции, там ее приняли и зарегистрировали. Но в деле его признания в итоге не оказалось: следователь посчитала, что это самооговор под давлением. В беседе с altapress.ru мужчина подтвердил: именно он участвовал в драке. С места происшествия Александр скрылся, потому что потерпевший, по его словам, "нарывался" на дальнейший конфликт, а ему не хотелось продолжать драку.

Олег Сусорев:

— В первых показаниях и в СМИ Подольский говорил, что один из нападавших был худым, другой — крепкого телосложения. Мы с другим обвиняемым оба крепкого телосложения, а вот Александр действительно худой. Вообще нас со вторым обвиняемым постоянно путают и свидетели, и потерпевший. Мы и по комплекции, и по типу лица похожи, да еще и татуировки у нас на одном месте.

Защита Олега Сусорева считает, что все показания против него сфальсифицированы. Никто из свидетелей обвинения не утверждает, что видел, как Олег бил потерпевшего. Люди просто видели его на месте драки. Два ключевых свидетеля обвинения, один из которых засекречен, не могут даже описать место преступления без существенных ошибок, говорит сторона защиты.

Анастасия Бучнева,

адвокат второго обвиняемого:

— Официально установлено, что следователь не доложила важные документы перед передачей дела прокурору, тем самым лишив его возможности вернуть дело на дополнительное расследование и привлечь к ответственности того, кто действительно виноват и не отрицает этого. Реального виновника событий никто не хочет слышать. Он жаловался в прокуратуру на бездействие следователя, а в ответ тишина. Суд его спрашивает: "Почему вы бездействие прокурора не обжалуете?" Безумие какое-то. Человеку только на Красную площадь осталось выйти и закричать, что это он виноват.

Второй обвиняемый не отрицает, что участвовал в драке, но тоже считает, что ему приписывают то, чего он не совершал. Мужчина утверждает, что увидел драку и пошел разнимать дерущихся, но "перестарался". Какого-либо сговора с другим участником драки, по его мнению, не было.

Анастасия Бучнева,

адвокат второго обвиняемого:

Место драки. На полу потерпевший, справа со спины - Олег Сусорев. — Моему подзащитному вменяют совершение борцовского броска, после которого потерпевший упал на спину и получил компрессионный перелом позвоночника. Допрошенный в суде президент федерации самбо объяснил, что бросок, каким его описывает следователь, просто невозможен. Хирург, оперировавший разрыв грудной мышцы у моего подзащитного, которую он получил накануне, рассказал, что помимо болей у него было ограничение в движениях руками. А допрошенный в суде эксперт заявил, что такая травма у потерпевшего могла возникнуть при резком сгибании вперед после удара и последующем падении. Мое ходатайство о проведении дополнительной экспертизы с целью установления причинно-следственной связи возникновения травмы оставили без удовлетворения.

Altapress.ru попросил потерпевшего высказаться по ситуации, но он проигнорировал звонки и сообщения.

По ч. 3 ст. 111 УК РФ "(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека группой лиц по предварительному сговору") обвиняемым грозит срок до 12 лет. 2 марта в суде состоятся прения сторон по делу. Altapress.ru намерен посетить это заседание.