На Алтае мужчина избил полицейского

В Майминском районе пьяный местный житель несколько раз ударил полицейского, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По версии следствия, вечером 11 января полицейский по указанию дежурного приехал в здание стадиона "Дружба". В фойе находился пьяный 38-летний местный житель. Он матерился, кричал и размахивал бутылкой. Полицейский попросил мужчину успокоиться и выйти. В ответ обвиняемый ударил сотрудника кулаком в грудь и коленом в живот.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело направили прокурору. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.
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