На Алтае мужчина избил полицейского

По версии следствия, вечером 11 января полицейский по указанию дежурного приехал в здание стадиона "Дружба". В фойе находился пьяный 38-летний местный житель. Он матерился, кричал и размахивал бутылкой. Полицейский попросил мужчину успокоиться и выйти. В ответ обвиняемый ударил сотрудника кулаком в грудь и коленом в живот.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело направили прокурору. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.