В Алтайском крае 6 человек пришли выбивать из сельчанина долг в 50 рублей

В одном из сел Алтайского края сельчанина ограбили и избили за небольшой долг, сообщает ГУ МВД региона
По предварительной информации, житель села Сросты Егорьевского района одолжил знакомому 50 рублей. Чтобы вернуть долг, он ночью вместе с приятелями проник в дом к потерпевшему.
Мужчина проснулся и увидел, что над ним склонилось шесть человек. Они требовали вернуть деньги с процентами. За неделю сумма увеличилась с 50 рублей до 800 тысяч. Такой суммы у сельчанина не было. Узнав это, незваные гости избили мужчину и прихватили с собой его телефон.
Вскоре шестерых мужчин задержали. Полицейские возбудили уголовное дело.
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