В Алтайском крае 6 человек пришли выбивать из сельчанина долг в 50 рублей

По предварительной информации, житель села Сросты Егорьевского района одолжил знакомому 50 рублей. Чтобы вернуть долг, он ночью вместе с приятелями проник в дом к потерпевшему.

Мужчина проснулся и увидел, что над ним склонилось шесть человек. Они требовали вернуть деньги с процентами. За неделю сумма увеличилась с 50 рублей до 800 тысяч. Такой суммы у сельчанина не было. Узнав это, незваные гости избили мужчину и прихватили с собой его телефон.

Вскоре шестерых мужчин задержали. Полицейские возбудили уголовное дело.