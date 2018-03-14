Барнаулец избил знакомого в подъезде из-за ноутбука

По данным УМВД по Барнаулу, ночью мужчина возвращался домой и встретил у подъезда своего знакомого. Увидев у него руках сумку с ноутбуком, он ударил его несколько раз, забрал имущество и скрылся. Мимо проезжал наряд отдельного батальона ДПС полиции, к которому и обратился потерпевший. В считанные минуты подозреваемого задержали.

Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. Похищенное изъяли при задержании.

По данному факту возбудили уголовное дело. Грабителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.