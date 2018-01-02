Бийчанин пытался ограбить 18-летнюю девушку с помощью удушающего приема

Вчера, 16:48.
Происшествия

Бийские полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который пытался совершить грабеж, но получил отпор от двух женщин.

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Как сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию поступило заявление от 18-летней потерпевшей. По ее словам, вечером на улице на нее сзади напал неизвестный, применил удушающий прием и пытался отобрать сумочку. Она девушка не поддалась и подняла шум.

Ей на помощь пришла женщина, которая проходила мимо. Вдвоем бийчанки смогли отбиться от нападавшего, который скрылся с места происшествия.

Потерпевшая смогла подробно описать злоумышленника, поэтому полицейские смогли быстро установить его личность и вскоре задержали. Нападавшим оказался 32-летний местный житель. Он признал свою вину в надежде на смягчение приговора.

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