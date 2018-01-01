В новогоднюю ночь горела сауна при барнаульской гостинице. Эвакуировали 15 человек

В 01:05 пожар локализовали, в 01:10 ликвидировали.

Эпицентр пожара находился в сауне частной гостиницы. Спасатели эвакуировали 15 человек. Были задействованы звенья газодымозащитной службы.

Для тушения пожара от МЧС России привлекались 28 человек личного состава, 7 единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 37 человек личного состава, 10 единиц техники.