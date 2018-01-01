В новогоднюю ночь горела сауна при барнаульской гостинице. Эвакуировали 15 человек

1 января в 00:30 (мест.) на пульт Единой диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании административно-общественного здания в Ленинском районе Барнаула, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В 01:05 пожар локализовали, в 01:10 ликвидировали.
Эпицентр пожара находился в сауне частной гостиницы. Спасатели эвакуировали 15 человек. Были задействованы звенья газодымозащитной службы.
Для тушения пожара от МЧС России привлекались 28 человек личного состава, 7 единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 37 человек личного состава, 10 единиц техники.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.