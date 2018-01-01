В новогоднюю ночь горела сауна при барнаульской гостинице. Эвакуировали 15 человек

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Происшествия

1 января в 00:30 (мест.) на пульт Единой диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании административно-общественного здания в Ленинском районе Барнаула, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Тушение пожара.
Тушение пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В 01:05 пожар локализовали, в 01:10 ликвидировали. 

Эпицентр пожара находился в сауне частной гостиницы. Спасатели эвакуировали 15 человек. Были задействованы звенья газодымозащитной службы.

Для тушения пожара от МЧС России привлекались 28 человек личного состава, 7 единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 37 человек личного состава, 10 единиц техники.

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