Главная ёлка Сахалина сгорела за несколько минут во время народных гуляний

Сегодня, 10:20.
Происшествия

1 января в 01.21 загорелась 25-метровая ёлка на площади Ленина в Южно-Сахалинске. На площади находилось несколько тысяч человек.

Демонтаж каркаса сгоревшей елки.
Демонтаж каркаса сгоревшей елки. Фото: yuzhno-sakh.ru.

Есть предположение, что в нее случайно попала петарда. Елку потушили пожарные, от нее остался железный каркас, сообщает ИА SakhalinMedia.

Пожарный расчет, дежурящий на площади, подъехал к месту горения в течение минуты. К моменту прибытия пожарного подразделения новогодняя ель была практически полностью охвачена пламенем. Спасти новогоднее дерево не удалось — основа елки сделана из синтетического материала. Прибывшие пожарные пролили горящий каркас. Возгорание ликвидировали в 01.28.

Музыкальное сопровождение не остановили во время пожара. На месте работает специальная комиссия по расследованию этого происшествия.

На место сгоревшей елки установят 12-метровое новогоднее дерево, украшавшее городской парк.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров