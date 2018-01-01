Главная ёлка Сахалина сгорела за несколько минут во время народных гуляний

1 января в 01.21 загорелась 25-метровая ёлка на площади Ленина в Южно-Сахалинске. На площади находилось несколько тысяч человек.
Есть предположение, что в нее случайно попала петарда. Елку потушили пожарные, от нее остался железный каркас, сообщает ИА SakhalinMedia.
Пожарный расчет, дежурящий на площади, подъехал к месту горения в течение минуты. К моменту прибытия пожарного подразделения новогодняя ель была практически полностью охвачена пламенем. Спасти новогоднее дерево не удалось — основа елки сделана из синтетического материала. Прибывшие пожарные пролили горящий каркас. Возгорание ликвидировали в 01.28.
Музыкальное сопровождение не остановили во время пожара. На месте работает специальная комиссия по расследованию этого происшествия.
На место сгоревшей елки установят 12-метровое новогоднее дерево, украшавшее городской парк.
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