В обращении к россиянам Путин сказал, что все загаданное в новогоднюю ночь исполнится

Новый год "у нас это прежде всего семейный праздник", напомнил президент. "Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен", — заметил Путин.

По его словам, перемены "обязательно" случатся, если всегда помнить о родителях и "ценить каждую минуту, проведенную с ними", "если будем больше понимать своих детей" и поддерживать тех, кто рядом, пишет РБК.

"Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом", — добавил Путин, отметив, что в праздничную ночь всех объединяет "приподнятое новогоднее настроение", где бы мы ни находились.

"Особые поздравления" президент адресовал тем, "кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда".

"Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", — считает президент. Он также поблагодарил "всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты".

"Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", — обратился к россиянам Путин. В заключении речи он пожелал "мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной".

В этом обращении Путин совсем ничего не сказал про 2017 год, заметили "Ведомости".