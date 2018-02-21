В Рубцовске юноша в маске и с пистолетом ограбил магазин

По предварительной информации, накануне в один из магазинов Рубцовска вломился парень в маске. Он достал из-под одежды пневматический пистолет и потребовал отдать деньги из кассы. Забрав добычу, юноша сбежал.

Полицейские задержали ранее судимого подозреваемого. Ему грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.