В Рубцовске юноша в маске и с пистолетом ограбил магазин

Сегодня, 15:58.
Происшествия

В Алтайском крае задержали 20-летнего парня, подозреваемого в нападении на продавца магазина, сообщает ГУ МВД региона.

Полиция, кража.
Полиция, кража. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, накануне в один из магазинов Рубцовска вломился парень в маске. Он достал из-под одежды пневматический пистолет и потребовал отдать деньги из кассы. Забрав добычу, юноша сбежал.

Полицейские задержали ранее судимого подозреваемого. Ему грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

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