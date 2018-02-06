Обогреватель и ведро: в Алтайском крае мужчина обчистил бывший магазин

В Баевском районе полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже из магазина, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Обокрал магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Обокрал магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Обокрал магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Обокрал магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Обокрал магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Обокрал магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, ночью в селе Баево злоумышленник, разбив окно, проник в помещение бывшего магазина. Оттуда грабитель вынес кондиционер, лыжи, кассовый аппарат, обогреватель и ведро.
Полицейские задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался 49-летний местный житель. Все похищенное изъяли и вернули владельцу.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.
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