На Алтае пьяный мужчина украл дорожный знак, чтобы использовать его как лопату

Жителя села Кызыл-Озек обвиняют в краже дорожного знака, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Пьяный мужчина был на обочине Чуйского тракта в районе поселка Дубровка. Там он увидел дорожный знак и сорвал его. Сельчанин хотел использовать знак в качестве лопаты. Сумма причиненного ущерба составила 20 тыс. рублей.
За кражу мужчине грозит лишение свободы до двух лет. Уголовное дело направили в прокуратуру.
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