На Алтае пьяный мужчина украл дорожный знак, чтобы использовать его как лопату

Пьяный мужчина был на обочине Чуйского тракта в районе поселка Дубровка. Там он увидел дорожный знак и сорвал его. Сельчанин хотел использовать знак в качестве лопаты. Сумма причиненного ущерба составила 20 тыс. рублей.

За кражу мужчине грозит лишение свободы до двух лет. Уголовное дело направили в прокуратуру.