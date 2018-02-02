На Алтае пьяный мужчина украл дорожный знак, чтобы использовать его как лопату

Сегодня, 12:37.
Происшествия

Жителя села Кызыл-Озек обвиняют в краже дорожного знака, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Дорожные знаки должны устанавливаться в соответствии с ГОСТом.
Дорожные знаки должны устанавливаться в соответствии с ГОСТом. Фото: Михаил Хаустов.

Пьяный мужчина был на обочине Чуйского тракта в районе поселка Дубровка. Там он увидел дорожный знак и сорвал его. Сельчанин хотел использовать знак в качестве лопаты. Сумма причиненного ущерба составила 20 тыс. рублей.

За кражу мужчине грозит лишение свободы до двух лет. Уголовное дело направили в прокуратуру.

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