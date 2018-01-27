Сибиряк обокрал принявших его в семью цыган

По информации следователей, молодой человек приехал в якутский город Мирный вместе с цыганской семьей и позже вместе с ними жил в одной квартире. Через некоторое время 19-летний подозреваемый похитил у них 200 тысяч рублей и скрылся. Он также украл сотовый телефон и личное имущество у работника стройплощадки на общую сумму 15 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по статье "Кража". Для его задержания якутские следователи выехали в город Тулун Иркутской области, пишет Lenta.ru.