На Алтае мужчина украл в магазине деревянные поддоны, чтобы топить свой дом

С заявлением о пропаже 18 поддонов в полицию обратился директор магазина торговой сети. Он сообщил, что неизвестные от запасного входа в магазин похитили поддоны. Сумму причиненного ущерба он оценил в 7 тыс. рублей.

Полицейские изъяли запись с установленных на здании камер видеонаблюдения. Просмотрев ее, оперативники установили, что к краже причастен ранее судимый 42-летний житель Горно-Алтайска.

Подозреваемого задержали. Тот признался в содеянном. Мужчина пояснил, что вечером, увидев оставленные без присмотра поддоны, похитил их и стал использовать для отопления своего дома.