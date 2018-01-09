На Алтае полицейские вводили план "Перехват" для поиска угнанного Lexus

В Горно-Алтайске у мужчины угнали автомобиль Lexus IS250. Для поимки угонщика полицейские вводили план "Перехват", сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительный информации, злоумышленники украли ключи из дома владельца. После этого они прошли в гараж и угнали автомобиль.
Эксперты изъяли следы рук, обуви и другие доказательства, которые оставили подозреваемые. Для их поимки в Горно-Алтайске вводили план "Перехват".
Полицейские нашли автомобиль на одной из улиц города. Позже они задержали 21-летнего подозреваемого. Им оказался местный житель, который признал свою вину. Он рассказал, что проник в дом к знакомой, чтобы переночевать. Увидев ключи, подозреваемый взял их и решил покататься на иномарке. Когда он узнал, что машину ищут полицейские, то бросил ее и убежал.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Он был судим ранее.
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