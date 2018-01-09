На Алтае полицейские вводили план "Перехват" для поиска угнанного Lexus

Вчера, 19:35.
Происшествия

В Горно-Алтайске у мужчины угнали автомобиль Lexus IS250. Для поимки угонщика полицейские вводили план "Перехват", сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

По предварительный информации, злоумышленники украли ключи из дома владельца. После этого они прошли в гараж и угнали автомобиль.

Эксперты изъяли следы рук, обуви и другие доказательства, которые оставили подозреваемые. Для их поимки в Горно-Алтайске вводили план "Перехват".

Полицейские нашли автомобиль на одной из улиц города. Позже они задержали 21-летнего подозреваемого. Им оказался местный житель, который признал свою вину. Он рассказал, что проник в дом к знакомой, чтобы переночевать. Увидев ключи, подозреваемый взял их и решил покататься на иномарке. Когда он узнал, что машину ищут полицейские, то бросил ее и убежал.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Он был судим ранее.

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