На Алтае полицейские вводили план "Перехват" для поиска угнанного Lexus

По предварительный информации, злоумышленники украли ключи из дома владельца. После этого они прошли в гараж и угнали автомобиль.

Эксперты изъяли следы рук, обуви и другие доказательства, которые оставили подозреваемые. Для их поимки в Горно-Алтайске вводили план "Перехват".

Полицейские нашли автомобиль на одной из улиц города. Позже они задержали 21-летнего подозреваемого. Им оказался местный житель, который признал свою вину. Он рассказал, что проник в дом к знакомой, чтобы переночевать. Увидев ключи, подозреваемый взял их и решил покататься на иномарке. Когда он узнал, что машину ищут полицейские, то бросил ее и убежал.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Он был судим ранее.