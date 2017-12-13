В Алтайском крае мужчины угнали автомобиль, приехали домой и разобрали машину топором

В Каменском районе мужчины угнали автомобиль и решили разобрать его на запчасти с помощью топора, сообщает краевая прокуратура.
По данным следствия, ночью мужчины хотели вернуться в Камень-на-Оби из соседнего села. Они были пьяными и не смогли уехать на попутках. Осужденные решили угнать автомобиль, добраться домой и разобрать машину на запчасти.
На одной из улиц мужчина увидел незакрытый автомобиль. Ключ лежал под сиденьем, однако из-за отсутствия аккумулятора завести машину не получилось. Мужчина вытащил аккумуляторную батарею из другого авто, завел первую машину и поехал домой. С собой он взял своего приятеля, который во время угона спал на остановке.
Когда мужчины приехали в город, то разобрали машину на запчасти. Осужденные сделали это ключами и топором. Кузов автомобиля они утопили в реке.
Мужчин осудили по статье за тайное хищение.
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