В Алтайском крае мужчины угнали автомобиль, приехали домой и разобрали машину топором

По данным следствия, ночью мужчины хотели вернуться в Камень-на-Оби из соседнего села. Они были пьяными и не смогли уехать на попутках. Осужденные решили угнать автомобиль, добраться домой и разобрать машину на запчасти.

На одной из улиц мужчина увидел незакрытый автомобиль. Ключ лежал под сиденьем, однако из-за отсутствия аккумулятора завести машину не получилось. Мужчина вытащил аккумуляторную батарею из другого авто, завел первую машину и поехал домой. С собой он взял своего приятеля, который во время угона спал на остановке.

Когда мужчины приехали в город, то разобрали машину на запчасти. Осужденные сделали это ключами и топором. Кузов автомобиля они утопили в реке.

Мужчин осудили по статье за тайное хищение.