На Алтае осудили дерзких преступников, которые угоняли, сжигали и топили автомобили

В Алтайском крае осудили трех жителей Камня-на-Оби. В 2015 году они угнали, сожгли и утопили несколько автомобилей. Кроме того, мужчины напали на автозаправочную станцию, сообщает краевая прокуратура.
Летом и осенью 2015 года подсудимые угнали шесть отечественных автомобилей, четыре из которых утопили, а два сожгли. Мужчины не оставляли улик, поэтому их не могли поймать долгое время.
В октябре 2015 года подсудимые напали на АЗС в Каменском районе. Они представились сотруднице знакомыми и женщина открыла дверь. Один из мужчин ударил ее насосом, а другой домкратом. Женщина молила о пощаде, но преступники продолжали ее избивать.
Подсудимые украли из кассы больше 50 тыс. рублей, а также похитили у сотрудницы АЗС больше трех тысяч рублей. Кроме того, мужчины заправили угнанный автомобиль. Позднее они утопили машину.
После задержания преступники написали явки с повинной и признались в содеянном. Однако во время суда они отказались от своих показаний. Следствие продолжалось больше года.
Мужчин признали виновными. Самому молодому преступнику сейчас 20 лет, а старшему — 27. Двоих подсудимых приговорили к девяти годам и семи месяцам и восьми годам и семи месяцам колонии строго режима. Ранее судимого преступника приговорили к десяти годам и девяти месяцам колонии особого режима.
Стороны обжаловали приговор, однако оснований для оправдания осужденных не нашли.
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