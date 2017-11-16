В Алтайском крае мужчина улетел в болото на угнанной иномарке

Житель села Подстепное угнал автомобиль Toyota Corona Premio, не справился с управлением и улетел в водоем, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 21-летний мужчина вскрыл гараж в поселке Плоскосеминский. Внутри находился автомобиль Toyota Corona Premio. Мужчина нашел ключи от машины в гараже и угнал ее. Кроме того, с собой он захватил бензопилу, которую увидел там же.
Мужчина проехал больше 100 километров и около поселка Комсомольский не справился с управлением. Автомобиль улетел в болото. Угонщик и пассажир успели выскочить из машины и убежать.
Спустя время полицейские задержали мужчину. Против него возбудили уголовные дела.
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