В Алтайском крае женщина угнала "десятку" и на скорости влетела в иномарку

В Алейске задержали женщину, которую подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2110, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, вечером 34-летняя женщина находилась в кафе недалеко от Алейска. Рядом с дорогой она заметила автомобиль ВАЗ-2110. Владелец не закрыл машину и оставил ключи в замке зажигания. Женщина села за руль и скрылась.
Подозреваемая смогла проехать лишь несколько десятков метров. Она не справилась с управлением и влетела в автомобиль Toyota. Женщину задержали полицейские.
Против жительницы Алейска возбудили уголовное дело и составили административный материал.
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