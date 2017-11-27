В Алтайском крае женщина угнала "десятку" и на скорости влетела в иномарку

По предварительной информации, вечером 34-летняя женщина находилась в кафе недалеко от Алейска. Рядом с дорогой она заметила автомобиль ВАЗ-2110. Владелец не закрыл машину и оставил ключи в замке зажигания. Женщина села за руль и скрылась.

Подозреваемая смогла проехать лишь несколько десятков метров. Она не справилась с управлением и влетела в автомобиль Toyota. Женщину задержали полицейские.

Против жительницы Алейска возбудили уголовное дело и составили административный материал.