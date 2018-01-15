В Барнауле замначальника почтового отделения похищала пенсии и компенсации

Подсудимая работала заместителем начальника одного из отделений барнаульского почтампа. С июля по август 2016 года она похищала пенсии и компенсации, подделывая подписи людей. Работница почты вносила фиктивные сведения в ежедневный отчет о движении денежных средств. Женщина украла 257 903 рубля.

Подсудимую приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также с нее взыскали ущерб в пользу "Почты России".

Приговор вступил в законную силу.