Под Новосибирском разбойники на иномарке с алтайскими номерами напали на почтальона

Используй гаечный ключ в качестве рычага для отвертки. У некоторых разъем находится прямо на ручке. Фото: hitrostigizni.ru. На этой иномарке злоумышленники напали на почтальона в Новосиибрской области. Фото: 54.мвд.рф. На этой иномарке злоумышленники напали на почтальона в Новосиибрской области. Фото: 54.мвд.рф.

Разбойное нападение произошло в поселке Железнодорожном 9 декабря в 15:20. Автомобиль Toyota сбил сопровождавшего почтальона мужчину. Водитель выбежал из машины и, угрожая гаечным ключом, потребовал от работницы почты отдать ему сумку. Травмированный спутник почтальона, превозмогая боль, сумел отбиться от разбойника.

Когда нападавший сел в автомобиль, чтобы скрыться с места преступления, защитник почтальонши сумел разбить заднее стекло автомобиля. Эта примета помогла полицейским быстро обнаружить машину. Уже через 40 минут после нападения экипаж ДПС остановил автомобиль.

В машине находились 28-летний мужчина и 21-летняя девушка, оба оказались знакомыми почтальона. Их доставили в отдел полиции. Оказалось, что водитель автомобиля ранее уже сидел за разбой.

Возбуждено уголовное дело.