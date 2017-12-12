В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22. В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22. В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22. В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22. В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22.

На снимках с места аварии видно, что от удара у "Газели" разорвало фургон и содержимое выпало на трассу. У внедорожника сильнее всего повреждена передняя часть. У машины смяло капот.

По предварительный информации, пострадавших нет.

В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего водители решили вопрос на месте и не вызывали сотрудников служб.