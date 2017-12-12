На трассе недалеко от Малоугренево под Бийском 11 декабря столкнулись "Газель" и иномарка. От удара у "Газели" разорвало фургон, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22.
В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22.
В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22.
В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22.
В жестком ДТП на алтайской трассе разорвало "Газель". Фото: vk.com/incident_22.
На снимках с места аварии видно, что от удара у "Газели" разорвало фургон и содержимое выпало на трассу. У внедорожника сильнее всего повреждена передняя часть. У машины смяло капот.
По предварительный информации, пострадавших нет.
В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего водители решили вопрос на месте и не вызывали сотрудников служб.
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