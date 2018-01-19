В Монако задержали российского банкира

Речь идет о бывшем председателе правления и акционере одного из кредитно-финансовых учреждений, которого обвиняют в мошенничестве с ипотечными векселями на сумму в 500 млн рублей. В настоящий момент решается вопрос об экстрадиции задержанного на территорию России.

Это не первый банкир, который покинул Россию, и мало кого удалось заполучить обратно. Еще в 2007 году Чехия отказалась выдавать России бывшего банкира Илью Сташевского, сославшись на то, что за время розыска он получил убежище. Его обвиняли в причастности к хищению в 1997 году из российского бюджета более 230 млн долларов по делу МАПО МиГ.

Владелец банка ВЕФК Александр Гительсон был объявлен в международный розыск за хищение у правительства Ленобласти почти 2 млрд рублей. Он был экстрадирован в Россию из Австрии в конце 2013 года.

В международный розыск в 2016 году был объявлен проживающий в Швейцарии экс-президент "Балтийского банка" Олег Шигаев. Весной 2017 года он исчез из раздела "розыск" Интерпола. Впрочем, стоит оговориться, что это вовсе не значит, что он удален из закрытой части базы данных, пишет bfm.ru.

Георгия Беджамова, совладельца "Внешпромбанка", "дыра" в котором оценивается в 187 млрд, обнаружили и задержали весной прошлого года в Монако. Но ему удалось освободиться и уехать. Поскольку постоянное его место жительства — Великобритания, Генпрокуратура отправила запрос на экстрадицию в Соединённое Королевство.

Председатель правления пермского "Экопромбанка" Андрей Туев, подозреваемый в хищении 3,2 млрд, был обнаружен и задержан в прошлом году на Кипре. Сейчас суд решает вопрос о его экстрадиции.

Одним из самых известных, пожалуй, уехавших из России банкиров является владелец Межпромбанка Сергей Пугачев, обвиняемый в махинациях на 92 млрд рублей, он был объявлен в розыск, когда находился в Лондоне. Но он успел укрыться во Франции, гражданство которой у него имеется.

Согласно данным газеты "Коммерсантъ", в случае с нынешним задержанием речь идет о бывшем председателе правления Инвестиционного торгового банка Владимире Гудкове. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в августе прошлого года Тверским судом. По делу проходят также еще несколько сотрудников банка.