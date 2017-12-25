Путин объявил благодарность супруге сенатора Керимова, подозреваемого в отмывании денег

Фируза Керимова возглавляет фонд "Территория добра", оказывающий адресную помощь и реализующий благотворительные проекты в различных областях.

Среди самых заметных проектов фонда 2017 года — реконструкция Гимназии культуры мира №18 в Дербенте и восстановление литературно-мемориального Дома-музея народного поэта республики Сулеймана Стальского, пострадавшего в результате пожара в 2016 году.

В 2017 году завершилась масштабная реконструкция средней общеобразовательной школы в Заречье Одинцовского района Московской области. Объем финансирования составил более 2,1 миллиарда рублей. В декабре 2016 года здесь была открыта детская юношеская спортивная школа фигурного катания Ирины Слуцкой. За участие в реконструкции губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил Фирузу Керимову орденом "За заслуги перед Московской областью" третьей степени.

20 ноября в французской Ницце сотрудники полиции задержали сенатора Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Керимова.

Справка

Миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов в 2017 году с состоянием в $6,3 млрд стал 21-м в списке богатейших бизнесменов РФ журнала Forbes, пишет "Коммерсонтъ".

Помимо бизнеса участвует в политике. В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму от блока Жириновского и ЛДПР. В апреле 2007 года перешел в "Единую Россию". С февраля 2008 года является сенатором от народного собрания Дагестана.

С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем футбольного клуба "Анжи" (Махачкала). При нем клуб приобрел таких известных игроков, как Юрий Жирков ("Челси", Лондон), Роберто Карлос ("Коринтианс", Сан-Паулу), Самуэль Это’О ("Интернационале", Милан).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность). Кандидат экономических наук, тема диссертации — "Роль транснациональных корпораций в реализации индустриальной политики развитых стран". Женат, трое детей: сын и две дочери.

Факт

Широкое освещение в СМИ получило ДТП, в которое господин Керимов попал в Ницце в ноябре 2006 года. Управляя Ferrari Enzo, бизнесмен на огромной скорости врезался в дерево. Сидевший за рулем олигарх получил тяжелейшие травмы и ожоги и был срочно доставлен на вертолете в марсельский ожоговый центр, где был на лечении полтора месяца. Сообщалось, что с ним в машине находилась телеведущая Тина Канделаки.

Полиция Ниццы заявила, что в Ferrari, на котором разбился московский миллиардер и депутат Госдумы (на то время, — прим.ред.) Сулейман Керимов, находилась именно Канделаки. И что мадам Канделаки сбежала из французского госпиталя, куда ее доставили после аварии, бросив раненого друга, писала "Жизнь".