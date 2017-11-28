Из-за высоких рисков прокуратура Ниццы просит посадить под арест российского сенатора

Мы подали апелляцию на освобождение под залог Сулеймана Керимова и помещение его под юридический контроль. Судя по всему, решение следственной палаты апелляционного суда города Экс-ан-Прованс последует лишь через несколько дней", — сказал прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

В случае, если апелляционный суд отклонит ходатайство о помещении Керимова в предварительное заключение, "прокуратура желает, чтобы меры юридического контроля над ним были усилены".

"Я не считаю, что в настоящее время они пропорциональны существующим рискам и крупным доходам, а также личности самого господина Керимова", — отметил прокурор, пишет znak.com.

Задержанному 20 ноября в аэропорту Ниццы Керимову было предъявлено обвинение в отмывании денег, отягченном уклонением от уплаты налогов. Суд отпустил его под залог в пять млн евро при условии сдать паспорт, не покидать Францию и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Как в России отреагировали на задержание? И с чего могло начаться французское "дело Керимова"?

В России за Сулеймана Керимова заступились. Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с задержания сенатора началась "охота на крупных российских бизнесменов и госдеятелей". МИД РФ направил в Париж ноту, назвав случай беспрецедентным, поскольку у Керимова дипломатический иммунитет.

В России вспомнили, что это раньше диппаспорта были на руках у парламентариев. Сейчас они хранятся в специальном отделе. И источник РИА Новости в аппарате Совфеда рассказал, что приказа о выдаче Керимову документа не было. Соответственно, сенатор поехал во Францию по своей личной надобности и не имел иммунитета.

Факт

Широкое освещение в СМИ получило ДТП, в которое господин Керимов попал в Ницце в ноябре 2006 года. Управляя Ferrari Enzo, бизнесмен на огромной скорости врезался в дерево. Сидевший за рулем олигарх получил тяжелейшие травмы и ожоги и был срочно доставлен на вертолете в марсельский ожоговый центр, где был на лечении полтора месяца. Сообщалось, что с ним в машине находилась телеведущая Тина Канделаки.

Полиция Ниццы заявила, что в Ferrari, на котором разбился московский миллиардер и депутат Госдумы (на то время, — прим.ред.) Сулейман Керимов, находилась именно Канделаки. И что мадам Канделаки сбежала из французского госпиталя, куда ее доставили после аварии, бросив раненого друга, писала "Жизнь".

Справка

Миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов в 2017 году с состоянием в $6,3 млрд стал 21-м в списке богатейших бизнесменов РФ журнала Forbes, пишет "Коммерсонтъ".

Помимо бизнеса участвует в политике. В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму от блока Жириновского и ЛДПР. В апреле 2007 года перешел в "Единую Россию". С февраля 2008 года является сенатором от народного собрания Дагестана.

С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем футбольного клуба "Анжи" (Махачкала). При нем клуб приобрел таких известных игроков, как Юрий Жирков ("Челси", Лондон), Роберто Карлос ("Коринтианс", Сан-Паулу), Самуэль Это’О ("Интернационале", Милан).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность). Кандидат экономических наук, тема диссертации — "Роль транснациональных корпораций в реализации индустриальной политики развитых стран". Женат, трое детей: сын и две дочери.