Российского сенатора задержали в Ницце по подозрению в "отмывании денег"

МИД РФ заявил, что задержанный пользуется дипломатическим иммунитетом — об этом ведомство напомнило министерству иностранных дел Франции.

Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали французские полицейские поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы, передавало ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции. Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции уточняло, что сенатора подозревают в неуплате налогов.

Сотрудники дипмиссии отметили, что сразу же после случившегося в аэропорт приехали сотрудники канцелярии генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер и встретились с Керимовым в районе 03:30 ночи по местному времени.

На данный момент Керимову официально не предъявлены обвинения. Он находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы, его допрашивают. Других подробностей не сообщается, пишет znak.com.

Все российские консульские службы находятся в постоянном контакте с французскими властями, российскому сенатору оказывается вся возможная поддержка.

Совет Федерации проверяет информацию о задержании в Ницце сенатора Сулеймана Керимова, этот инцидент можно расценить как провокацию, заявил "Интерфаксу" первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич. "Сейчас информация о задержании проверяется, если она подтвердится, то инцидент можно будет расценить как провокацию", — сказал Клинцевич.

Факт

Forbes в марте этого года Forbes оценивал состояние Керимова в $6,3 млрд (226-е место в мире). В свое время удачные инвестиции в акции публичных компаний вознесли бизнесмена на 35-е место в мировом рейтинге журнала ($14,4 млрд в 2007 году, 2-е место в России), однако затем на фоне кризиса оценка его богатства существенно сократилась.