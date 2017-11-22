Российского сенатора задержали в Ницце по подозрению в "отмывании денег"

Член Совета Федерации от Дагестана, российский предприниматель Сулейман Керимов арестован в Ницце по подозрению "в отмывании денег", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. Впоследствии российское агентство опровергло "арест", сменив формулировку на "задержание".
МИД РФ заявил, что задержанный пользуется дипломатическим иммунитетом — об этом ведомство напомнило министерству иностранных дел Франции.
Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали французские полицейские поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы, передавало ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции. Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции уточняло, что сенатора подозревают в неуплате налогов.
Сотрудники дипмиссии отметили, что сразу же после случившегося в аэропорт приехали сотрудники канцелярии генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер и встретились с Керимовым в районе 03:30 ночи по местному времени.
На данный момент Керимову официально не предъявлены обвинения. Он находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы, его допрашивают. Других подробностей не сообщается, пишет znak.com.
Все российские консульские службы находятся в постоянном контакте с французскими властями, российскому сенатору оказывается вся возможная поддержка.
Совет Федерации проверяет информацию о задержании в Ницце сенатора Сулеймана Керимова, этот инцидент можно расценить как провокацию, заявил "Интерфаксу" первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич. "Сейчас информация о задержании проверяется, если она подтвердится, то инцидент можно будет расценить как провокацию", — сказал Клинцевич.
Факт
Forbes в марте этого года Forbes оценивал состояние Керимова в $6,3 млрд (226-е место в мире). В свое время удачные инвестиции в акции публичных компаний вознесли бизнесмена на 35-е место в мировом рейтинге журнала ($14,4 млрд в 2007 году, 2-е место в России), однако затем на фоне кризиса оценка его богатства существенно сократилась.
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