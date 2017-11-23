Cherchez la femme: российскому сенатору во Франции предъявлены обвинения. Подробности

Российский сенатор Керимов не будет помещен в тюрьму во Франции, но должен оставаться в стране и оплатить залог в пять миллионов евро, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Он не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу", — сказал прокурор.

По последним данным, Керимова выпустили под залог.

Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали сотрудники французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября. В МИД РФ сообщили, что Москва довела до сведения Парижа, что Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств.

22 ноября в МИД Франции заявили о том, что дипломатическая неприкосновенность Керимова распространяется только на его непосредственные должностные полномочия. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Аньес Ромате-Эспань, решение о пределах дипломатического иммунитета Керимова в связи с задержанием во Франции будет принимать французский судья, который ведет его дело в юрисдикции республики.

Реакция в России и версии

Все помнят аварию с Ferrari в Ницце, где Керимов чуть не сгорел вместе с Тиной Канделаки. В этот раз все намного серьезнее, но, возможно, в ситуации снова замешана женщина, пишет bfm.ru.

Как в России отреагировали на задержание? И с чего могло начаться французское "дело Керимова"?

В России за Сулеймана Керимова заступились. Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с задержания сенатора началась "охота на крупных российских бизнесменов и госдеятелей". МИД РФ направил в Париж ноту, назвав случай беспрецедентным, поскольку у Керимова дипломатический иммунитет. Во Франции отмахнулись — вопрос с иммунитетом решит суд.

В России вспомнили, что это раньше диппаспорта были на руках у парламентариев. Сейчас они хранятся в специальном отделе. И источник РИА Новости в аппарате Совфеда рассказал, что приказа о выдаче Керимову документа не было. Соответственно, сенатор поехал во Францию по своей личной надобности и не имел иммунитета.

Некоторые обстоятельства наталкивают на мысль, что у французских правоохранителей есть серьезные материалы на Керимова.

Виталий Архангельский.

директор юридической компании из Ниццы Ko France:

— Тот факт, что после обычного задержания срок был продлен еще на сутки, дает основание полагать, что у французских властей достаточно материалов для продолжения расследования и, может быть, переведения в какую-то более серьезную форму. У нас много случаев подобного рода событий, и, наверное, по внешним факторам я бы сравнил эту ситуацию с ситуацией с Борисом Березовским и его длинной серией уголовных дел во Франции.

Впрочем, есть существенное отличие между Березовским и Керимовым. Первого преследовали во Франции по просьбе российских правоохранителей.

Дело второго — это "креатура" французов. Газета Le Figaro сообщила, что Керимова подозревают в отмывании средств. Звучит угрожающе, но в данном случае идет речь о деньгах, якобы сэкономленных на уплате налогов. Французские СМИ и раньше писали об этом деле. Сулейман Керимов, по их данным, покупал недвижимость на Лазурном Берегу. В частности, одна из вилл перешла ему по бумагам за 35 млн евро. На самом деле она стоила 127 млн, которые прошли мимо налогов. Впрочем, это только по версии газет, причем недвижимость по документам принадлежит не Керимову.

Виктор Лупан,

глава редакционного совета газеты "Русская мысль":

— Никакой политики пока здесь не просвечивается. Говорят пока исключительно в плане криминальном — из-за того, что он задолжал французскому государству десятки миллионов евро. Его там держат в КПЗ. Говорят, что его будут судить. На юге Франции он личность известная из-за нашумевшей аварии на Ferrari, где он чуть не сгорел. Знают, кто он такой. Оказывается, он, не стесняясь, тратил большие суммы денег, и это было все заметно.

Обыски на вилле в Ницце были еще зимой прошлого года. Но недавно произошло событие, которое могло подстегнуть ход расследования. Это публикация "Райского досье" о клиентах юридической конторы Appleby. Там фигурирует бермудская компания Altitude 41.

Сулейман Керимов когда-то указывал в своей декларации, что владеет в ней 5%. А одним из директоров этой фирмы был Александр Штудхальтер, швейцарский финансист и владелец той самой виллы, как подозревают следователи, номинальный.

Но началась эта история, как писали французские журналисты, с эпизода, который вроде к российскому сенатору не имел отношения. Французские полицейские еще три года назад расследовали дело о продаже наркотиков. И в их поле зрения попала некая женщина, которая переносила крупные суммы наличных. Она оказалась помощницей адвоката, который, по данным журналистов, занимался делами Сулеймана Керимова. И в результате началось дело об уклонении от уплаты налогов. Так что, как и в прошлый раз, в истории с Керимовым нашлась женщина. Cherchez la femme.

Факт

Широкое освещение в СМИ получило ДТП, в которое господин Керимов попал в Ницце в ноябре 2006 года. Управляя Ferrari Enzo, бизнесмен на огромной скорости врезался в дерево. Сидевший за рулем олигарх получил тяжелейшие травмы и ожоги и был срочно доставлен на вертолете в марсельский ожоговый центр, где был на лечении полтора месяца. Сообщалось, что с ним в машине находилась телеведущая Тина Канделаки.

Полиция Ниццы заявила, что в Ferrari, на котором разбился московский миллиардер и депутат Госдумы (на то время, — прим.ред.) Сулейман Керимов, находилась именно Канделаки. И что мадам Канделаки сбежала из французского госпиталя, куда ее доставили после аварии, бросив раненого друга, писала "Жизнь".

Справка

Миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов в 2017 году с состоянием в $6,3 млрд стал 21-м в списке богатейших бизнесменов РФ журнала Forbes, пишет "Коммерсонтъ".

Помимо бизнеса участвует в политике. В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму от блока Жириновского и ЛДПР. В апреле 2007 года перешел в "Единую Россию". С февраля 2008 года является сенатором от народного собрания Дагестана.

С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем футбольного клуба "Анжи" (Махачкала). При нем клуб приобрел таких известных игроков, как Юрий Жирков ("Челси", Лондон), Роберто Карлос ("Коринтианс", Сан-Паулу), Самуэль Это’О ("Интернационале", Милан).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность). Кандидат экономических наук, тема диссертации — "Роль транснациональных корпораций в реализации индустриальной политики развитых стран". Женат, трое детей: сын и две дочери.